محاولًا لملمة شتاته..داعش المنهزم ينشر صور ما أسماها “بيعة” خليفتهم الجديد

أخبار ليبيا24- خاص

منذ أعوام بدأت الحرب على مايعرف بتنظيم الدولة الإرهابية “داعش” وفي عدد من الدول حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وبدأ في تلقي الهزائم المتتالية التي أفقدته صوابه وشتت أفراده.

استمرت هذه المعارك ولم تتوقف أبدًا إضافة إلى استهدافه على الأرض وكسر شوكته، انطلقت حربًا شرسة أخرى على مواقعه وحساباته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاته الإعلامية ومنعه من نشر أي مواد خاصة به.

هذه الحرب المكثفة جعلت التنظيم محصورُا في زاوية إذ أنه يتلقى الهزائم على الأرض فلا مورد ولا داعم ولا ملجأ، وهزائم أخرى على منصاته الاجتماعية حيث لجأ إلى سياسات أخرى وهي استهداف المنشورات المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي يبث من خلالها أخبارهم ونشاطاتهم المزعومة ولازال مستمرًا في هذا الأمر حتى مع موقعنا أخبار ليبيا24 ؛ المنصة الإعلامية الحرة التي جاهرتهم بالعداء دفاعاً عن حقوق الليبيين في حياة أفضل بدون إجرامهم و إرهابهم و عقيدتهم الفاسدة.

وما زاد في انتهاء وسحق هذا التنظيم هو مقتل زعيمه المدعو أبوبكر البغدادي في غارة أمريكية جنوبي سوريا ، وفي محاولة يائسة منه للملمة شتاته وإظهار أنه لايزال قائمًا نشر صورًا عبر مجلة “النبأ” التابعة له لما أسماها “بيعة” خليفتهم الجديد الإرهابي “إبراهيم القرشي ” من 11 دولة متوعداً بمواصلة القتال.

إلا أن خبراء دوليون غردوا أن التنظيم لم يعد له إلا هذه الصحيفة والتي يتم تداولها خلسة عبر برنامج التليغرام، فجميع مواقعهم ومنصاتهم وقنواتهم التي تقوم بنشر فكرهم الإرهابي الضال تم إغلاقها وإقفالها.

ومهما حاول تنظيم داعش الإرهابي بث الأمل وإعادة الثقة في نفوس عناصره المنهزمين الهاربين إلا أنه فشل وسيفشل أكثر لأن “داعش” انتهى وهزم وخسر وكسر شوكته حتى قبل مقتل زعيمه البغدادي.

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