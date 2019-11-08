العقوري: هناك تفهم كبير لعمليات الجيش في طرابلس بدليل عدم إدانتها

أكد رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، أن المجلس بذل جهودا كبيرة خارجيا، لتأكيد شرعيته وشرعية الجيش الذي تحرك لتحرير مدينة طرابلس، بعد فشل اتفاق الصخيرات في تخليصها من الجماعات المسلحة.

العقوري وفي تصريح لسبوتنيك، قال إن هناك تفهما كبيرا لوجهة نظر مجلس النواب، بدليل عدم صدور قرارات إدانة من مجلس الأمن أو الدول الكبرى لعمليات الجيش في طرابلس، مشيرا إلى دعم مجلس النواب للبعثة الأممية، متهما إياها بتجاوز شرعية المجلس ودعم كيانات موازية، مما زاد من تعقيد المشهد ، وأضعف شرعية صندوق الانتخاب.

هذا وكشف العقوري، عن أن بعض الدول الكبرى التي تدعم أطرافا ليبية، تسعى من خلال مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا للوصول إلى اتفاق، مشددا على أن نتائج المؤتمر غير ملزمة لمجلس النواب.

ورأى العقوري، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن المؤتمر كان عليه أن يضع في اعتباره وجهات نظر الليبيين واستشارتهم في أنسب الحلول، وخاصة السلطة الشرعية.

وحول الدور الدبلوماسي لألمانيا بشأن الوضع الليبي، قال العقوري إنهم يرحبون بدورها للمساعدة في حلحلة الأزمة الراهنة، لأن الدبلوماسية الألمانية عرفت بنزاهتها وعدم انحيازها لطرف دون آخر.

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