الدينار الليبي يُنهي الأسبوع بارتفاع ملحوظ

انخفضت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار مع إغلاق السوق السوداء أمس الخميس في مدينتي طرابلس و زليتن.

وتداول التجار الدولار مع إغلاق آخر الأسبوع بأربعة دنانير وقرشين متراجعا ما مقداره قرشين، فيما انخفض اليورو بما مقداره ثلاثة قروش وتم بيعه في السوق السوداء بأربعة دنانير واثنين وأربعين قرشا.

من جهته فقد بيع غرام الذهب عيار 18 كسر بمئة وثمانية وثلاثين دينارا.

وعلى صعيد العملات العربية والأجنبية الأخرى، تراجعت الليرة التركية الخميس بعد حالة استقرار دامت أربعة أيام وبيعت على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا بسبعين قرشا.

كما تراجع الدينار التونسي على الحدود الليبية التونسية إلى دينار واثنين وأربعين قرشا وحافظ الجنيه المصري على قيمته وظل مستقرا أمام الدينار عند اثنين وعشرين قرشا للدينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية