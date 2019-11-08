المحجوب: نجحنا في السيطرة على مشروع الهضبة جنوبي وسط طرابلس

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، أن القوات المسلحة تواصل تحقيق تقدمات واسعة ومدروسة، نجحت في النهاية بالسيطرة على مشروع الهضبة جنوبي وسط طرابلس.

وقال المحجوب في تصريحات للعين الإخبارية، إن كمين صلاح الدين الذي نفذ الأربعاء سبب خسائر كبيرة في صفوف المليشيات، مشددا على أن الجيش تمكن من فرض سيطرته على أغلب المحاور في منطقة مطار طرابلس الدولي ومحور الكازيرما.

كما نوه بأن المعركة الدائرة الآن في صلاح الدين هي آخر ما تبقى للمليشيات، مؤكدا أن الجيش يقوم بما عجزت عنه حكومة الوفاق في طرابلس، وهو القضاء على الميليشيات.

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