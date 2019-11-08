تساوة تستعد لاستقبال ذكرى المولد النبوي

يوم يفصلنا عن ذكرى المولد النبوي الشريف ومن أجل إحياء هذه المناسبة شهدت بلدة تساوة تنظيم الملتقى السنوي لحلقة لسان المادحين للمدائح والندوات الثقافية والعلمية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا.

وتم تنظيم الملتقى بمشاركة واسعة من جميع مناطق الجنوب لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وشهد مناقشة مواضيع عدة تمحورت حول قضايا العصر وفقه النوازل ومدائح حول ذكرى ميلاد الرسول متضمنة محاضرات تثقيفية فيما يتعلق بسيرته العطرة، وأخرى تتحدث عن حكم الاحتفاء بمولده ونقل التعاليم الصحيحة للجيل الحديث.

وتخلل الموسم الثقافي السادس دروساً علمية تهدف للتعريف بصفات ومناقب الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تم في الختام تكريم القائمين على المحاضرات.

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