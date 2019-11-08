المحجوب :معركة صلاح الدين هي آخر ما تبقى للمليشيات

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ،العميد خالد المحجوب ،الجمعة ،عن تمكن القوات المسلحة من السيطرة على منطقة مشروع الهضبة جنوبي وسط العاصمة طرابلس ،ضمن سلسلة تقدمات واسعة و مدروسة.

وقال المحجوب في تصريحات صحفية ،إن قوات الجيش تمكنت من فرض سيطرتها على أغلب المحاور في منطقة مطار طرابلس الدولي ومحور الكازيرما ،مشيرا إلى أن كمين صلاح الدين سبب خسائر كبيرة في صفوف القوات التابعة للوفاق.

و أضاف المحجوب أن الجيش تمكن من تحقيق ما عجزت عنه حكومة الوفاق في طرابلس و هو القضاء على الميليشيات المسلحة ،مؤكدا أن المعركة الدائرة الآن في صلاح الدين هي آخر ما تبقى للمليشيات.

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