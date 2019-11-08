إطلاق حملة العودة إلى المدرسة في ليبيا بالتعاون مع اليونيسف

أطلقت وزارة التعليم المفوضة بحكومة الوفاق، بالتعاون مع منظمة اليونيسف في ليبيا، حملة العودة إلى المدرسة تحت شعار “تعليمنا مستقبلنا .. بعودتنا نصنع التغيير”.

وبحسب اليونيسف، فقد دعا ممثلها الخاص في ليبيا عبد الرحمن غندور، إلى ضرورة الالتزام بإعطاء الأولوية للتعليم وحق كل طفل في ليبيا، بغض النظر عن الوضع الذي تمر به البلاد، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف المرحلتين الابتدائية والثانوية، وتسعى لتزويد أكثر من أربعين ألف طالب من مختلف مناطق ليبيا بالمستلزمات التعليمية من الحقائب والأدوات المدرسية والترفيهية.

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