إطلاق حملة ضد الحصبة في وادي عتبة وحي النصر بالغيران في مصراتة

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إطلاق حملة ضد الحصبة في وادي عتبة وحي النصر بالغيران في بلدية مصراتة بعد تفشي جزئي للمرض.

وأفاد المكتب الإعلامي في المركز أن إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أصدرت تقرير القضاء على مرضى الحصبة والحصبة الألمانية لشهر سبتمبر 2019 م.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الإدارة أعلنت خلال تقريرها تحصين 6863 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و 14 سنة في بلدية وادي عتبة بلقاح ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بعد حدوث وباء جزئي في مرزق.

وأوضح المكتب أن التقرير أكد إصابة 3 حالات من مرض الحصبة الألمانية ( 2 من ليبيا و 1 من السودان) ( 2 إناث و 1 ذكر) في مرزق بوادي عتبة.

وذكر أن التقرير بين تحصين 67 طفلا تتراوح أعمارهم من السنة وحتى الـ 15 سنة ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بعد حدوث وباء جزئي في حي النصر في بلدية مصراتة.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن التقرير أوضح أنه تم تسجيل 3 حالات مصابة بالحصبة في سبتمبر الماضي في حي النصر ببلدية مصراتة.

وأشار إلى أنه عن الإحصائية العامة أوضحت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 112 حالة يشتبه إصابتهم بالحصبة والحصبة الألمانية، بينما تم تأكيد 21 حالة مصابة بالحصبة و 5 حالات مصابة بالحصبة الألمانية في حين تم تأكيد حالتان فقط لديها إصابة مزدوجة.

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