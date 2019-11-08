خلال التقدم في صلاح الدين..”155 مشاة” تكشف تفاصيل السيطرة على غرفة عمليات لقوات الوفاق

أخبار ليبيا24

كشف المكتب الإعلامي في الكتيبة 155 مشاة اليوم الجمعة أن مفارز من سرية الاقتحام التابعة للكتيبة تمكنت من السيطرة على عمارة كانت غرفة عمليات لقوات الوفاق.

وأوضح المكتب الإعلامي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه تم استهداف العمارة من قبل طيران سلاح الجو الليبي و تدميرها بالكامل، مؤكدًا السيطرة عليها بعد طرد العدو وتقدم الوحدات المسلحة تجاه صلاح الدين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن إعلام قوات الوفاق ادعى أن العمارة مأهولة بالمدنيين وطالب المجتمع الدولي بالتدخل.

ومن خلال مقطع فيديو بثه المكتب الإعلامي للكتيبة تبين وجود سيارة وشعارات لما يسمونها بقوات بركان الغضب إضافة إلى أسلحة رشاشة، مؤكدًا أنه دليل يوضح دقة الأهداف والمعلومات المخابراتية.

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