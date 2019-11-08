الجراري : فتح مكتب تمثيل تجارى ليبي هندي في مدينة طبرق‎

أعلنت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن تجديد التعاون المشترك مع الهند وذلك خلال لقاء جمع رئيسها ابراهيم الجراري برئيس غرفة التجارة الهندية.

وأوضح رئيس الغرفة في تصريح لبوابة إفريقي الاخباريةا إن اللقاء تركز على تحقيق المنافع المشتركة التي ستعود على اقتصاد البلدين الصديقين وحث الشركات الهندية على دعم جهود الأعمار في ليبيا.

وأكد الجراري على دعوة الشركات الهندية ورجال الأعمال لزيارة ليبيا من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية ،مضيفا أن اللقاء تكلل باتفاق مع شركة الاستثمار الدولى الليبية لاستيراد المواد الغذائية ومجموعة الشركات الهندية المنتجة للمواد الغذائية الأساسية على توريد السلع إلى دولة ليبيا تم تحت رعاية الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة.

وأشار الجراري إلى فتح مكتب تمثيل تجارى ليبي هندي في مدينة طبرق يهدف إلى دعم ومساندة ما يحقق مصلحة واستقرار اقتصاد ليبيا وأمنها .

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