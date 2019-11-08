صور..أجواء المولد النبوي الشريف في طبرق‎

يعتبر عيد المولد النبوي هو اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون في كافة أرجاء العالم بذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

حيث تقام العديد من الفعاليّات في هذا اليوم من خلال إقامة المجالس التي تنشد فيها قصائد لمدح النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كما يتخلل هذه الفعاليات الدروس التي تذكر وتعدد صفات النبي الحسنة الطاهرة صلى الله عليه وسلم.

أجواء الاحتفال بمدينة طبرق

امتازت مدينة طبرق باهتمامها الكبير بهذه المناسبة حيث يتم الإعداد لها قبل يوم موعده بعدة أيّام، فتُزين الجوامع والمنابر العلمية خصيصاً لهذا الغرض بالإضافة إلى الشوارع والأحياء، وتقام المحافل الشعرية المليئة بالمدائح النبويّة والقصائد المحمدية في بعض الأماكن والزوايا.

السوق

تشهد الأسواق والشوارع في مدينة طبرق حركة واسعة قبيل المولد للتحضير للمناسبة وهو شراء القناديل والشموع والبالونات والزينة والأضواء.

الأطباق التقليدية

العصيدة هي من الأطباق المفضلة والرئيسية من طرف العائلات الطبرقية خلال المولد النبوي الشريف بحيث تختلف العصيدة باختلاف المناطق إلا أنها تتحد في عراقتها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا