تسجيل 112 حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة

أوضحت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 212 يشتبه إصابتهم بالحصبة والحصبة الألمانية، بينما تم تأكيد 21 حالة مصابة بالحصبة و5 حالات مصابة بالحصبة الألمانية في حين تم تأكيد حالتين فقط لديهما إصابة مزدوجة.

وأعلنت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تحصين 6863 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و 14 سنة في بلدية وادي عتبة بلقاح ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بعد حدوث وباء جزئي في مرزق.

وقالت الإدارة أنها تمكنت من تحصين 67 طفلا في مصراتة ضد المرض بعد حدوث وباء جزئي في حي النصر في المدينة .

وكان تقرير سابق عن المركز قد أكد إصابة 3 حالات بمرض الحصبة الألمانية في مرزق بوادي عتبة وتسجيل 3 حالات مصابة بالحصبة في حي النصر ببلدية مصراتة.

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