الثني: لا بد من المحافظة على سيادة الدولة الليبية

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ضرورة المحافظة على سيادة الدولة الليبية واستتباب أمنها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع آمر كتيبة سبل السلام المتمركزة في الكفرة بحضور وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.

واطلع الثني على الوضع الأمني في بلدية الكفرة والمناطق المجاورة لها وأوجه الدعم الحكومي للكتيبة بالإمكانيات المطلوبة لضمان استتباب الأمن والمجاهرة به في تلك المناطق.

وكان مكتب إعلام منطقة الكُفـرة العسكرية، قد أعلن في وقت سابق في سبتمبر الماضي أن الأوضاع الأمنية في المنطقة تسير بشكل منضبط، ولا وجود لأي خروقات أمنية، كما تُروّج الإشاعات حول المنطقة.

وأوضح المكتب الإعلامي حينها أن هدف بثّ الإشاعات هو زرع الفتنة والتفرقة، بين المكونات الليبية داخل مدينة الكفرة، وتعمل أطراف خفية على خلق الأزمات.

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