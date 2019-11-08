نائبة السفير البريطاني لــ”باشاغا” : لا حل عسكري للصراع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى معالي وزيـر داخلية الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا فلور ويلسون .

وأعربت نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا، فلور ويلسون، عن سعادتها بلقاء باشاغا لمناقشة الوضع في ليبيا.

وأوضحت ويلسون، أن المملكة المتحدة واضحة في أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع.

حـيث تـم خـلال هـذا اللقاء الذي عقد في تونس مناقشة سبل التعاون المشترك بين الـبلدين خـاصةً فـي المجالات الأمنية، بـالإضـافة لـعدد مـن المواضيع الـتي تهم الـبلدين الـصديقين.

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