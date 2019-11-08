ظهور حالة ملاريا في منطقة ونزريك ببلدية ادري الشاطئ 

أكد عميد بلدية ادري الشاطئ إبراهيم الغول، تسجيل حالة ملاريا في منطقة ونزريك، وقال الغول في تصريح اليوم لقناة ليبيا إن أعراض المرض ظهرت قبل ستة أيام على سيدة من سكان المنطقة، حيث بلغت درجة حرارتها 43.

الغول أضاف أنه تم إثبات إصابة السيدة بالملاريا من خلال تحاليل في قسم الأمراض السارية بمركز سبها الطبي، مشيرا إلى وجودها الآن في تونس لتلقي العلاج.

عميد بلدية ادري الشاطئ أوضح أن البنية التحتية للبلدية منهارة تماما، مشيرا إلى انتشار البرك والمستنقعات والمجاري، الأمر الذي يساعد على سرعة انتشار مرض الملاريا، حيث ناشد السلطات ضرورة الالتفات إلى البلدية وتحسين الأوضاع فيها.

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