بقيمة بلغت أكثر من “51” مليون دولار .. الرئاسي يأذن بالتعاقد على استيراد سيارات لمبتوري قواته

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بالإذن للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة “هونداي كوربرشين” بقيمة إجمالية قدرها 51 مليونا و301 ألف و380 دولارًا أمريكيا.

المجلس أوضح ، في قراره الذي حمل الرقم 1284 لسنة 2019م، أن هذا التعاقد لاستيراد مركوب خاص لفئة ذوي الإعاقة المستديمة، وفقا لمنظومة ذوي الإعاقة المستديمة للهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة، كما يتم العمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، علي العيساوي، زار مصراتة، نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث التقى مجلس إدارة جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف، والجمعية العمومية لها، ومدير عام مركز الأطراف الصناعية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة، في بيان لها، أن رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضائها، رحبوا بزيارة العيساوي والوفد المرافق له، موضحة أن الأخير استماع بإيجاز لمراحل تأسيس الجمعية، كونها تضم أغلب فاقدي الأطراف أثناء أحداث 2011م، علاوة على مساهمتها بشكل كبير في استصدار القانون رقم “4” بشأن مصابي ما تسمى بـ”حرب التحرير” ذوي الإعاقة المستديمة، كما استمع الوزير أيضًا إلى شرح مراحل تنفيذ المشاريع التي تخدم شريحة ذو الإعاقة المستديمة في مختلف ربوع ليبيا.

وحسب البيان، تحدث مدير مركز الأطراف الصناعية، الصادق الحداد، عن مساعيهم في توطين العلاج بالداخل؛ نظرًا للتكاليف الباهظة للعلاج بالخارج، مشددًا على أن المركز سيوفر على الدولة الكثير من المبالغ المُهدرة خارج الوطن بالعملة الصعبة، مؤكدًا تعاقدهم مع أكبر شركة عالمية في هذا المجال، وأنهم أوفدوا بعض المهنيين لتلقي التدريبات اللازمة.

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