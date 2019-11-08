بمجال التدريب على الإطفاء والسلامة المدنية والإنقاذ .. باشاغا يوقع مذكرة تفاهم مع السفارة الفرنسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، التعاون المشترك، وتحديدًا في مجال السلامة الوطنية.

داخلية الوفاق أوضحت ، في بيان لها أنه تم خلال اللقاء الذي انعقد بمقر السفارة الفرنسية في العاصمة التونسية، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السلامة الوطنية ووزارة الداخلية الفرنسية، في مجال التدريب على الإطفاء والسلامة المدنية، والإنقاذ، وعدد من المجالات الأمنية الأخرى.

وأضاف البيان، أنه تم افتتاح الملتقى الفرنسي الليبي في مجال الدفاع المدني بحضور العديد من الشركات الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال إصدار الجوازات والبطاقات الشخصية والطائرات والدفاع المدني والمستشفيات الميدانية، متابعا أنه تم على هامش الملتقى، عقد اجتماع مع الشركات الفرنسية، لتبادل الخبرات والتجارب الأمنية.

وكان باشاغا، التقى يوم الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات اسكن، وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان له، أن الاجتماع ناقش قضايا التعاون المشترك في التدريب والاقتصاد وعودة الشركات التركية إلى العمل في ليبيا.

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