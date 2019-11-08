بوشناف يبحث آليات بدء العملية الانتخابية وتأمين انتخابات المجالس البلدية

بحث وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف أمس، مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمال علي، ومقرر اللجنة عبد العزيز محمود، آليات الشروع في العملية الانتخابية، وتأمين انتخابات المجالس البلدية في مختلف البلديات الخاضعة لسيطرة المؤقتة.

وحسب المكتب الإعلامي لداخلية المؤقتة، فقد أكد بوشناف على استعداد الوزارة لتأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه، مستعرضا التصور اللازم لآليات تأمين هذه الانتخابات في البلديات المستهدفة.

هذا وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء الفوري في تأمين الفريق الإعلامي للجنة، والذي سيشرع في إطلاق البرنامج الإعلامي وورش العمل التعريفية بعمل اللجنة وآلية الانتخابات.

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