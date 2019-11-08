حملة تطعيم طلاب المدارس بترهونة

انطلقت بمدينة ترهونة حملة تطعيمات طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية

وتستهدف الحملة أكثر من 31 ألف طالب وطالبة بكافة مدارس بلدية ترهونة، وتشمل طلبة الصف الأول الابتدائي والسابع والتاسع من المرحلة الإعدادية بإشراف من مكتب الرعاية الصحية الأولية التابع لإدارة الخدمات الصحية ترهونة الذي أطلق الحملة لحماية الطلبة من الإصابة بعديد الأمراض الخطيرة التي قد تهدد صحته.

وأكدت إدارة الخدمات الصحية ترهونة أن كافة التطعيمات للطلبة متوفرة وبأعداد كافية لتغطية مدارس مدينة ترهونة بالكامل.

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