مؤسسة النفط تعلن زيادة القدرة الإنتاجية في حقل النافورة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة، أن شركة الخليج العربي للنفط تمكنت من زيادة القدرة الإنتاجية بحقل النافورة جنوب شرق البلاد، ليصل إلى 3 آلاف و800 برميل يوميا، بعد تنفيذ عملية تنشيط لإحدى الآبار بالحقل.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن هذه العملية تأتي ضمن خطتها لزيادة معدلات الإنتاج، وتنفيذا لبرنامج العمل المستهدف ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة أن عملية التنشيط التي نفذتها الشركة، أسهمت في رفع إنتاج البئر التي كانت تنتج 200 برميل يوميا، ليصل مجمل إنتاج الحقل إلى المعدل الحالي.

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