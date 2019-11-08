بالصور.. احتفالات أهالي طبرق بمولد النبي

ازدحمت الميادين والساحات بمدينة طبرق، اليوم الجمعة، بالمواطنين الذين حرصوا على الاحتفال بمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

ونظمت اللجنة المكلفة بالاحتفال بميدان الشهداء بطبرق، بعض المدائح والأناشيد الدينية، احتفالا بالمناسبة وسط حضور مكثف من الأطفال.

فيما حرص رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، على المشاركة في الاحتفالات بميدان الشهداء.

ويقيم أهالي طبرق غدا السبت، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وجبة شعبية تعرف محلياً بالعصيدة، عبارة عن خليط من العجين والسمن والرب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا