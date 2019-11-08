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أطفال السرطان في بنغازي يحتفلون بالمولد النبوي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام طلاب كلية الاقتصاد بالتعاون مع مستشفى الأطفال في بنغازي احتفالية بمناسبة المولد النبوي خصصت للأطفال المصابين بمرض السرطان لزرع البسمة والفرحة في نفوسهم

وأحيت المبادرة في نفوس الجميع حب الغير، خاصة مرضى السرطان، وتحفيز الجميع على المشاركة في مد يد العون لهم، وتضمنت الاحتفالية عديد الكلمات التشجيعية والحفلات الترفيهية وتوزيع الهدايا على المشاركين.

وأعطت مناسبة المولد النبوي الفرصة لكل من يسعى لفعل الخير بأن يجد الفرصة لتقديمه فكانت الاحتفالية تأكيدا للإنسانية والمحبة ومكارم الأخلاق التي بعث من أجلها النبي محمد صلى الله وسلم، والتي جسدها المشاركون في هذا النشاط الخيري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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