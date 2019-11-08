أطفال السرطان في بنغازي يحتفلون بالمولد النبوي

أقام طلاب كلية الاقتصاد بالتعاون مع مستشفى الأطفال في بنغازي احتفالية بمناسبة المولد النبوي خصصت للأطفال المصابين بمرض السرطان لزرع البسمة والفرحة في نفوسهم

وأحيت المبادرة في نفوس الجميع حب الغير، خاصة مرضى السرطان، وتحفيز الجميع على المشاركة في مد يد العون لهم، وتضمنت الاحتفالية عديد الكلمات التشجيعية والحفلات الترفيهية وتوزيع الهدايا على المشاركين.

وأعطت مناسبة المولد النبوي الفرصة لكل من يسعى لفعل الخير بأن يجد الفرصة لتقديمه فكانت الاحتفالية تأكيدا للإنسانية والمحبة ومكارم الأخلاق التي بعث من أجلها النبي محمد صلى الله وسلم، والتي جسدها المشاركون في هذا النشاط الخيري.

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