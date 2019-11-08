أطفال تراغن يحتفلون بذكرى المولد النبوي

نظمت شركة المرتقى للتعليم الحر في تراغن احتفالية لأطفال روضة الشركة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأقيمت الاحتفالية لأطفال روضة ومدرسة الشركة وتنوعت بين العديد من الفقرات الفنية والأناشيد الدينية والابتهالات، كما تضمنت إقامة مسابقات حول السيرة النبوية والمعلومات العامة بهدف اختبار ثقافة الأطفال وتحفيزهم على الاطلاع

وعبر تلاميذ الروضة عن فرحتهم بالاحتفالية التي كانت بحضور أمهاتهم اللاتي شاركنهم هذه البهجة والفرح، وتم توزيع الحلويات والهدايا تعبيرا عن الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المناسبة العظيمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية