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أطفال تراغن يحتفلون بذكرى المولد النبوي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت شركة المرتقى للتعليم الحر في تراغن احتفالية لأطفال روضة الشركة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأقيمت الاحتفالية لأطفال روضة ومدرسة الشركة وتنوعت بين العديد من الفقرات الفنية والأناشيد الدينية والابتهالات، كما تضمنت إقامة مسابقات حول السيرة النبوية والمعلومات العامة بهدف اختبار ثقافة الأطفال وتحفيزهم على الاطلاع

وعبر تلاميذ الروضة عن فرحتهم بالاحتفالية التي كانت بحضور أمهاتهم اللاتي شاركنهم هذه البهجة والفرح، وتم توزيع الحلويات والهدايا تعبيرا عن الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المناسبة العظيمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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