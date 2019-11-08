محمود يبحث مع معهد البحرين للدراسات المصرفية خطة تدريب موظفي مؤسسة الإستثمار

ليبيا – إلتقى وفد من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة أمس الأول بالعاصمة البحرينية المنامة مع سعيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي لمتابعة أوجه الدعم الفني والاستشاري وذلك تنفيذاً لإستراتيجية المؤسسة بشأن الحوكمة والإمتثال للمعايير الدولية للصناديق السيادية وحماية أصول المؤسسة بوصفها صندوق للأجيال القادمة.

الوفد زار بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الليبية للإستثمار معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الموكل له خطة تدريب وتأهيل موظفي المؤسسة ليكون كل العاملين بالمؤسسة على جاهزية تامة لمواكبة تنفيذ الإستراتيجية المعتمدة .

كما تم خلال هذه الزيارة الإجتماع بالمدير التنفيذي للمعهد أحمد الشيخ وذلك لمتابعة سير تنفيذ الخطة التدريبية حيث إلتقى الوفد بالمتدربين الموفدين من المؤسسة للإطمئنان على مدى تفاعلهم مع الخطة.

وخلال الزيارة تم عقد إجتماعاً فنيًا جمع كلاً من فريق المؤسسة ومستشارى شركة ديلويت نوقش فيه آليات العمل المطلوبة لإستحقاقات تنفيذ إستراتيجية المؤسسة.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تعمل منذ أشهر على تنفيذ استراتيجية للحوكمة والإمتثال وحماية أصولها بالشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية الرائدة.

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