أكي: محكمة الجنايات الدولية جمعت أدلة بشأن تورط مسؤولين ليبيين في عمليات اتجار بالبشر

ليبيا – أفادت مصادر صحفية إيطالية اليوم الجمعة بأن المحكمة الجنائية الدولية جمعت أدلة من مراكز لإحتجاز المهاجرين في ليبيا بشأن تهم تتعلق بالإتجار بالبشر وإرتكاب جرائم تعذيب وعنف.

صحيفة أفينيري تحدث على لسان حال الاساقفة الكاثوليك في إيطاليا وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية عن أوامر اعتقال جديدة جاهزة بحق مسؤولين ليبيين متورطين أيضًا في عمليات اتجار بالبشر على وشك الإحالة إلى محكمة لاهاي الجنائية وهي الآن في المراحل الأخيرة من تحقيق متكامل والذي سيضع للمرة الأولى قادة ميليشيات أمام القضاء الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من شأن جبل الأدلة التي تم جمعها في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية أن تكون لها تداعيات خطيرة على طرابلس وعلى الحكومات التي تغذي النظام بأكمله حيث تتداخل المصالح السياسية والجنائية.

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