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أكي: محكمة الجنايات الدولية جمعت أدلة بشأن تورط مسؤولين ليبيين في عمليات اتجار بالبشر

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أفادت مصادر صحفية إيطالية اليوم الجمعة بأن المحكمة الجنائية الدولية جمعت أدلة من مراكز لإحتجاز المهاجرين في ليبيا بشأن تهم تتعلق بالإتجار بالبشر وإرتكاب جرائم تعذيب وعنف.

صحيفة أفينيري تحدث على لسان حال الاساقفة الكاثوليك في إيطاليا وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية عن أوامر اعتقال جديدة جاهزة  بحق مسؤولين ليبيين متورطين أيضًا في عمليات اتجار بالبشر على وشك الإحالة إلى محكمة لاهاي الجنائية وهي الآن في المراحل الأخيرة من تحقيق متكامل والذي سيضع للمرة الأولى قادة ميليشيات أمام القضاء الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من شأن جبل الأدلة التي تم جمعها في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية أن تكون لها تداعيات خطيرة على طرابلس وعلى الحكومات التي تغذي النظام بأكمله حيث تتداخل المصالح السياسية والجنائية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بالطبع لا بد ان يكون على رأسهم حكومة الوفاق التى تنفق اموال الشعب الليبى على دعم المليشيات وعلى رسهم فائز السراج وباشااغا وجويلى وصلاح بادى وغنيوة واليقرة والجيش الوطنى سيقبض عليهم ولكن لن يسلمهم لكم فاللعبة مكشوفة بهدف انقاذ قادة المليشيات من المحاكمة فى ليبيا واعدامهم بينما المحكمة الدولية اخرتها حبس ويمكن تهريبهم تحت اى عملية ارهابية العبوا غيرها

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