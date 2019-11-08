إطلاق ملتقى علمي للصحة المدرسية بالبيضاء نوفمبر الجاري

تنطلق في الحادي عشر من نوفمبر الجاري فعاليات الملتقي العلمي لبرامج الصحة المدرسية بالبيضاء والذي يتم الإعداد له منذ فترة تحت شعار (نعم لتعزيز صحة أبنائنا ). تحت إشراف وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

ويسعى الملتقي إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة الخدمات على مستوى المناطق وصولا لخدمات رعاية صحية جيدة ، وتعزيز قدرة الوزارة على التخطيط الفعال لتنفيذ برامج خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيقها، ودعم المجتمع لبرامج الصحة المدرسية والمشاركة مع نظام الرعاية الصحية على المستوى المحلي وفق لاستراتيجية وزارة الصحة المؤقتة خلال عام 2019 .

ويهدف الملتقى إلى بحث المستجدات الطبية والبحثية والعلمية في مجال اهم الأمراض المدرسية و التطعيمات في السن المدرسية وبيئة المدرسة الصحية وتعزيز الصحة النفسية في المدارس والتغذية الصحية العلاجية .

ويستهدف الملتقي العمل علي توحيد الجهود وورفع الكفاءه من خلال التدريب في عدة مجالات لكافة العناصر الطبية والفنية وتقديم الخدمات ذات جودة عالية ووضع وتعزيز المبادئ التوجيهية ذات الصلة من اجل تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات جودة عالية .

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