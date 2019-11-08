مركز مكافحة الأمراض يعلن سيطرته على وباء جزئي لمرض الحصبة في مصراتة ومرزق

ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تقرير القضاء على مرضى الحصبة والحصبة الألمانية لشهر سبتمبر الماضي لعام 2019.

الإدارة أعلنت خلال تقريرها وفقاً لما نشره المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض تحصين 6863 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و 14 سنة في بلدية وادي عتبة بلقاح ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بعد حدوث وباء جزئي في مرزق.

وأكد التقرير على إصابة 3 حالات من مرض الحصبة الالمانية (2 من ليبيا و1 من السودان) ( 2 إناث و1 ذكر) في مرزق بوادي عتبة.

كما بيّن التقرير تحصين 67 طفلا تتراوح أعمارهم من السنة وحتى ال 15 سنة ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية بعد حدوث وباء جزئي في حي النصر في بلدية مصراتة، موضحاً أن تم تسجيل 3 حالات مصابة بالحصبة سبتمبر الماضي في حي النصر ببلدية مصراتة.

وعن الإحصائية العامة، أوضحت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 112 حالة يشتبه إصابتهم بالحصبة والحصبة الألمانية، بينما تم تأكيد 21 حالة مصابة بالحصبة و5 حالات مصابة بالحصبة الألمانية في حين تم تأكيد حالتان فقط لديها إصابة مزدوجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية