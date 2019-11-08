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إقبال على منتوجات مشاغل الحياكة والتطريز في غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم مركز الصنعة للحياكة والتطريز في غات معرضا شمل مختلف الأشغال اليدوية بعد أن أكمل دورة تدريبية في هذا المجال لعدد من نساء المنطقة.

وجاءت هذه المبادرة بعد أن شهدت المنطقة تزايدا في نشاط أعمال الحياكة والتطريز وإقبالا لافتا على تعلم هذه الأنواع من المشغولات وتم إقامة المعرض لمنتوجات المشاركات في الدورة لعرض ما تعلمن خلالها من مشغولات اليدوية بأنواعها المختلفة.

وتشهد المنتوجات اليدوية حركة كبيرة في السوق وإقبالا واسعا من أهالي غات خاصة تلك المتعلقة بالأفراح نظرا لرخص ثمنها وسهولة التعامل مع أصحاب المشغل إضافة لكونها جزءا من تراث وهوية أهل المنطقة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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