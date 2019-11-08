إقبال على منتوجات مشاغل الحياكة والتطريز في غات

نظم مركز الصنعة للحياكة والتطريز في غات معرضا شمل مختلف الأشغال اليدوية بعد أن أكمل دورة تدريبية في هذا المجال لعدد من نساء المنطقة.

وجاءت هذه المبادرة بعد أن شهدت المنطقة تزايدا في نشاط أعمال الحياكة والتطريز وإقبالا لافتا على تعلم هذه الأنواع من المشغولات وتم إقامة المعرض لمنتوجات المشاركات في الدورة لعرض ما تعلمن خلالها من مشغولات اليدوية بأنواعها المختلفة.

وتشهد المنتوجات اليدوية حركة كبيرة في السوق وإقبالا واسعا من أهالي غات خاصة تلك المتعلقة بالأفراح نظرا لرخص ثمنها وسهولة التعامل مع أصحاب المشغل إضافة لكونها جزءا من تراث وهوية أهل المنطقة .

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