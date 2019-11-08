زيادة انتاجية أحد آبار حقل النافورة النفطي

تمكنت الفرق الفنية لشركة الخليج العربي من رفع الإنتاج في البئر “زيرو ون واي” التابعة لحقل النافورة وفقا لما أعلنت عنه المؤسسة الوطنية للنفط مساء الجمعة.

وأفادت المؤسسة إن البئر باتت تنتج 3800 برميل يوميا، بعدما كان معدل الإنتاجية لها 200 برميل بمعدل ارتفاع بلغ 3600 برميل.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن رفع الإنتاج في حقل السرير بعد إتمام صيانة البئر “جي ون 158” ودخوله لخطوط الإنتاج بقدرة 400 برميل يوميا ليبلغ الإنتاج العام للبئر 772 برميل نفط يوميا.

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