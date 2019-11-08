بلدية سرت تبحث مع مستشفى المدينة سبل مكافحة مرض اللشمانيا بعد توفر العلاج

ليبيا – اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني أمس الخميس مع عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت ومنسق البرنامج الوطني لمكافحة مرض اللشمانيا بمنطقة سرت إستشاري الأمراض الجلدية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت ملف مكافحة مرض اللشمانيا بالمنطقة وكيفية سبل علاجه ومكافحة المرض وخاصة بعد أن تم توفير الأدوية الخاصة بالمرض.

وتناول الإجتماع متابعة التجهيزات للمؤتمر العلمي الرابع الليبي حول مكافحة العدوى الذى تحتضنه مدينة سرت في شهر ديسمبر المقبل بالاضافة الى متابعة البرامج العلمية حول مرض اللشمانيا.

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