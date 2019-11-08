اخبار ليبيا الان

تردي خدمة الاتصالات في بدر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعيش منطقة بدر بباطن الجبل منذ أيام انقطاعا في الاتصالات خاصة في شبكتي المدار والإنترنت دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك في ظل غياب للمسؤولين .

وليس ببعيد عن بدر تعاني منطقة تيجي هي الأخرى ترديا كبيرا في الاتصالات التي أصبحت العصب الرئيس في التواصل وقضاء الحاجات اليومية لدى المواطنين.

وتعد خدمات الاتصالات من الخدمات الأساسية للمواطنين وقد تسبب غيابها في تعطيل الكثير من المصالح والأمور الهامة للسكان وهو ما دفعهم للتعبير عن امتعاضهم من هذا الانقطاع غير المبرر

وما يزال السبب الحقيقي الذي يكمن وراء هذا الانقطاع خاصة في شبكتي المدار والإنترنت لم يتضح بعد ومن هنا يطلق أهالي المنطقة تساؤلاتهم عن مكمن الداء وكيف يكون الدواء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك