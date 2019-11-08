تردي خدمة الاتصالات في بدر

تعيش منطقة بدر بباطن الجبل منذ أيام انقطاعا في الاتصالات خاصة في شبكتي المدار والإنترنت دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك في ظل غياب للمسؤولين .

وليس ببعيد عن بدر تعاني منطقة تيجي هي الأخرى ترديا كبيرا في الاتصالات التي أصبحت العصب الرئيس في التواصل وقضاء الحاجات اليومية لدى المواطنين.

وتعد خدمات الاتصالات من الخدمات الأساسية للمواطنين وقد تسبب غيابها في تعطيل الكثير من المصالح والأمور الهامة للسكان وهو ما دفعهم للتعبير عن امتعاضهم من هذا الانقطاع غير المبرر

وما يزال السبب الحقيقي الذي يكمن وراء هذا الانقطاع خاصة في شبكتي المدار والإنترنت لم يتضح بعد ومن هنا يطلق أهالي المنطقة تساؤلاتهم عن مكمن الداء وكيف يكون الدواء.

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