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السفارة الأمريكية تنظر في خيارات الإطار الدستوري المستقبلي لليبيا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظمت جمعية المحامين الأمريكية، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم 5 نوفمبر، مائدة مستديرة جمعت خبراء ليبيين في مجال القانون والدستور للنظر في الخيارات الممكنة لإيجاد إطار دستوري في المستقبل في ليبيا، بحضور نائب رئيس البعثة جوشوا هاريس.

ووفقا للصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في ليبيا، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” الجمعة، أكّد نائب رئيس البعثة هاريس على دعم الولايات المتحدة لوضع حدّ فوري للقتال الدائر وإعادة تأسيس العملية السياسية للأمم المتحدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الطريق الدستورى واضح ولكنكم تصرون على مخالفته والسير عكس الاتجاه فى الممنوع انظر حولك فى تونس والجزائر تجد ان رئيس مجلس النواب يحل محل الرئيس اذا لم يكن متواجدا ولهذا اول خطوة تنصيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وايضا وجود حكومة تحظى بثقة مجلس النواب وهى موجودة بالفعل حكومة عبدالله الثنى وتسيطر على 90 % من مساحة البلاد بقى القليل لتحريره وتسليمه لها وحمايته كما حدث مع موانئ وابار النفط الجيش يحرر ويحمى ويترك الحكم لحكومة نالت ثقة الشعب ولا يرضى باى عكل خارج اطار الدستور من احضار بهلوان وامعة وتنصيبه بالاكراه انتهى الدرس ياغبياء والجيش فى طريقه للتحرير

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