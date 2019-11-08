السفارة الأمريكية تنظر في خيارات الإطار الدستوري المستقبلي لليبيا

نظمت جمعية المحامين الأمريكية، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم 5 نوفمبر، مائدة مستديرة جمعت خبراء ليبيين في مجال القانون والدستور للنظر في الخيارات الممكنة لإيجاد إطار دستوري في المستقبل في ليبيا، بحضور نائب رئيس البعثة جوشوا هاريس.

ووفقا للصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في ليبيا، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” الجمعة، أكّد نائب رئيس البعثة هاريس على دعم الولايات المتحدة لوضع حدّ فوري للقتال الدائر وإعادة تأسيس العملية السياسية للأمم المتحدة.

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