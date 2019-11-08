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الولايات المتحدة تدعم «وضع حدّ فوري للقتال الدائر في ليبيا»

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكّد نائب رئيس البعثة الأميركية في ليبيا جوشوا هاريس، دعم بلاده لوضع حدّ فوري للقتال الدائر في ليبيا، وإعادة تأسيس العملية السياسية للأمم المتحدة، بما من شأنه أن يوفّر مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا لجميع الليبيين.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية المحامين الأميركية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجمعت خبراء ليبيين في مجال القانون والدستور للنظر في الخيارات الممكنة لإيجاد إطار دستوري في المستقبل الليبي، وفق بيان للسفارة الأميركية اليوم.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة بين القوات التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق، منذ الرابع من أبريل الماضي، راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى بينهم مدنيون، فضلا عن عشرات الآلاف من النازحين، وفق منظمات دولية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • .تفطس من الضحك على اكاذيب قنوات الخوان لانها تخاطب قطيع خرفان غبى وتقول لهم ان المواقف الدولية تغيرت لصالحهم بعد تحريرهم للارض من المتمرد حفتر بينما الواقع على الارض يؤكد تقدمات واضحة للجيش الوطنى بقيادة المتمرس حفتر فى سحق الخوان وحتى المتمرد مع 6 مليون ليبى تمردوا على حكم المليشيات الارهابية والتمرد على الامعة السراج فالتمرد على المجرمين بطولة وسحقهم واجب وطنى

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