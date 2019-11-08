أنباء عن احتجاز رئيس جامعة الزيتونة ترهونة د. عبدالكريم المالطي، ومسجل عام الجامعة أحمد مسعود، من قبل قوة حماية سرت التابعة لقوات الوفاق، بعد انقطاع الاتصال بهما في طريقهما من ترهونة إلى المنطقة الشرقية.
تعليق
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عملية اجرامية ضد مدنيين والرد عليها سيكون قاسيا باحتجاز مسافرين الى تونس عبر بوابات صبراته وتتحول ليبيا الى قطاع طرق وان كنا سمعنا من الاعلامى المصراطى محمد محيسن عن مواطنين يسافرون من مصراطة الى بنغازى فى سلام وعلى الجيش الوطنى توجيه انذار بانه اذا لم يتم الافراج عن المدنيين فسيتم اخراج مطار مصراطة من الخدمة ومنع تحرك اى سياسين من المؤيدين للوفاق من التحرك على الطرق والا يتم قصفهم جوا
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