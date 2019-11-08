أنباء عن احتجاز رئيس جامعة الزيتونة ترهونة د. عبدالكريم المالطي، ومسجل عام الجامعة أحمد مسعود، من قبل قوة حماية سرت التابعة لقوات الوفاق، بعد انقطاع الاتصال بهما في طريقهما من ترهونة إلى المنطقة الشرقية.