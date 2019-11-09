بلدية سوق الجمعة تطلق حملة للتوعية حول المضادات الحيوية

أعلنت مكتب الصحة ببلدية سوق الجمعة، عن حملة للتوعية بالمضادات الحيوية، بالشراكة مع مؤسسة “مؤسسة أبريل للتوعية الصحية”، والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر الإفراط في استعمال المضادات الحيوية.

وأشارت البلدية، أن فريق الحملة، قام بزيارة 3 مدارس داخل البلدية، وهي مدرسة أحمد الزقوزى للتعليم الأساسي ومدرسة مختار بالحاج الثانوية بنات ومدرسة سوق الجمعة الثانوية بنين، لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية التوعية الصحية، ولتوضيح المشاكل المترتبة على ذلك، ومن أهمها ظهور وانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، التي أصبحت مشكلة عالمية خطيرة، وخصوصا في الدول التي لا يتم فيه ترشيد استخدام المضادات الحيوية.

وأوضحت بلدية سوق الجمعة، إنها ستقوم بتنظيم زيارات أخرى لعدد من المرافق الصحية في البلدية، مضيفة أن البلدية تعتبر مكانا للدراسة البحثية حول استخدام مقاومة المضادات الحيوية التي تجريها المؤسسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية