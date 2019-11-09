هكذا احتفلت ليبيا بالمولد النبوي الشريف

احتفلت المناطق والمدن في ليبيا، بالمولد النبوي الشريف، وسط حضور كبير من الأهالي في كل ربوع ليبيا.

وأقامت الزاوية الصوفية بمدينة تيجي، احتفالية شهدت ابتهالات القصائد الدينية، ومديح السيرة النبوية.

وفي بلدة الفيوت بمنطقة غات، كان الاحتفال بجامع البلدة، حيث رتلوا أهالي الفيوت قضائد ابردة والهمزية والبغدادي والعشراني التي تحتفي بسيد الخلق محمد صلى عليه وسلم، في أجواء من الفرح والبهجة.

وجابت الفرق الصوفية في مدينة هون، الشوارع وهي تضرب بالدفوف وتنشد الأهازيج التي تُعبّر عن فرحتهم بالمولد النبوي الشريف.

واستقبلت العائلات هذه الفرق بالبخور والعطور والزغاريد، والترحيب بها وبالأطفال الذي كانوا يرافقون الفرق الصوفية في تجوالهم.

وشهدت مدينة طرابلس وبنغازي وغيرها من المدن، احتفالات بالملود النبوي الشريف، على طريقة خاصة تتميز بها الفرق الصوفية الليبية، عبر الأناشيد الأهازيج.

وستبث قنوات 218 اليوم السبت، ضمن سلسلة برامجها ونشراتها، تقارير عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، في مناطق ومدن وقُرى ليبيا.

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