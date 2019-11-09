23 حالة إصابة في طرابلس بسبب الألعاب النارية

أعلن مكتب الإعلام والتوثيق بمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، عن استقبال المستشفى 23 حالة حروق، نتيجة لاستخدامهم الألعاب النارية، ليلة أمس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمستشفى، إن الإصابات ما بين البسيطة والمتوسطة، ومنها عملية بتر جزئي للسبابة والإبهام باليد اليمنى لأحد المصابين بالحروق.

وأشار مكتب الإعلام والتوثيق بمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، إلى حالة أخرى وهي لطفل لم يتجاوز 3 سنوات، كانت نسبة الحروق عنده 32 في المائة، وتم إيوائه بقسم العناية الفائقة.

وأضاف المكتب الإعلامي، إن الحالات التي استقبلها، كانت بسبب ظاهرة الألعاب النارية التي تستخدم في ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أنه لم يُسجّل أي حالة لبتر كليّ، وأن الحالات كانت نسبتها منخفظة مقارنة بالسنوات الماضية في العام 2014 و2015 و2016.

وختم المكتب الإعلامي لمستشفى الحروق طرابلس، إن جميع الحالات تم علاجها وغادرت المستشفى.

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