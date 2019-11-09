إنجيليو إيطاليا: استعداد للتعاون في ممرات إنسانية أوروبية لأجل ليبيا

أبدى رئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا، لوكا ماريا نيغرو استعداد الإنجيليين للتعاون في مجال الممرات الإنسانية في ليبيا”.

وأضاف نيغرو في تصريحات الجمعة، “نحن نثمن كلمات وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي حول قضية الممرات الإنسانية”، وأنه “إزاء الوضع في ليبيا الذي لا يزال لا يضمن حقوق الإنسان الأساسية للاجئين والمهاجرين، نعتقد أن إجراء إخلاء أوروبي لهم، يعدّ أمراً غاية في الأهمية”.

وتابع المسؤول الكنسي، “نظرًا لكوننا أحد المروجين لأولى الممرات الإنسانية من لبنان، إلى جانب جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية والكنيسة الولدنيسية، فإننا نؤيد بشدة اقتراح مبادرة أوروبية لفتح ممرات مماثلة نحو دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، في إطار مشروع مشترك لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين المحاصرين في ليبيا”.

وذكّر نيغرو بأن “الكنائس الإنجيلية والهيئات المسكونية الأوروبية، التزمت خلال مؤتمر عُقد في روما يومي 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بتعزيز العمل مع حكوماتها في هذا الاتجاه وسيتم تقديم اقتراح محدد بهذا الصدد للمؤسسات الأوروبية في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل”.

وأوضح أن اتحاد الكنائس الإنجيلية، على استعداد من جانبه للتعاون مع الحكومة للترويج لهذا المشروع الذي نأمل أن يكون لإيطاليا دوراً قيادياً فيه”، وذلك “على ضوء التجربة المكتسبة من خلال خبرة الممرات الإنسانية مسبقاً”.

وأكد رئيس الإتحاد الكنسي أنه “استناداً لإرادة وزيرة الداخلية مراجعة اتفاقية الهجرة مع ليبيا، يؤكد اتحادنا على ضرورة حماية حياة اللاجئين وحقوقهم الإنسانية وضمان السلامة التشغيلية الكاملة للمنظمات غير الحكومية، التي لا تمثل مشكلة إطلاقاً”، بل “هي إحدى الأدوات المفيدة لحل الأزمة الإنسانية في منطقة المتوسط”.

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