الأمم المتحدة: حان الوقت لدعم المهاجرين القصر الذين وصلوا إيطاليا

أعلنت وكالات الأمم المتحدة عن وصول حوالي ستين ألف مهاجر قاصر دون مرافق إلى الأراضي الإيطالية خلال السنوات القليلة الأخيرة، مشيرة إلى حاجتهم للدعم من الجهات المختلفة.

وأشارت وكالات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من سبعين ألف قاصر دون مرافق وصلوا إلى إيطاليا خلال الفترة من عام ألفين وأربعة عشر وحتى ألفين وثمانية عشر، وأن أغلبهم تم إنقاذهم في البحر من قوارب تابعة لمهربي بشر يتمركزون في ليبيا، موضحة أن تسعين بالمئة من هؤلاء المهاجرين تراوحت أعمارهم من خمسة عشر إلى سبعة عشر عاما، حسبما نقلت أي بي سي الأمريكية عن الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا