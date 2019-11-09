سياسيان يطالبان أهل الجنوب بمُقاضاة الرئاسي

دعا النائب في مجلس النواب “علي السعيدي” والمحاضر في جامعة سبها “سالم اقويدر” أهل الجنوب أن يوقفوا تعاملهم مع حكومة الوفاق في طرابلس ومقاضاتها ومقاضاة رئيسها فائز السراج، بسبب الازدواجية التي تتعامل بها مع الجنوب، وتسببت في أزماته الأمنية والاقتصادية.

ورأى النائب علي السعيدي أن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها حكومة الوفاق لن تخدم الجنوب، ولن تنهي أزماته، وأضاف عبر تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن الصراعات التي خلقتها حكومة الوفاق في الجنوب، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويجب مقاطعتها، لأن هذه الحكومة وجدت لإجهاض ولادة دولة المؤسسات والقانون المتمثلة في جيش قوي وأجهزة أمنية.

ومن جانبه، ناشد سالم علي أقويدر المحاضر في جامعة سبها الأهالي بمقاطعة حكومة الوفاق الذي وصفها بغير الدستورية وقال إن البلديات والنواب والأعيان والعمد وكافة الشرائح يجب أن تقطع علاقتها نهائيًا بفائز السراج وعصابته، ويستعدوا لرفع قضايا ضده وضد وزير دفاعه السابق “المهدي البرغثي” بسبب الجرائم التي ارتكبوها ضد الأهالي، حسب وصفه.

وتتوافق تصريحات السعيدي واقويدر مع الاحتقان الشعبي والتذمر الذي يسود الأوساط الاجتماعية في الجنوب الذي يرى الكثير من أهله أن الوفاق تسعى لتجويع الجنوب، وقطع المحروقات عنه، وتمزيق النسيج الاجتماعي، فسواء المناطق التي تتبع الوفاق أو التي تحت سيطرة الجيش شمالاً جميعها تشهد انفراجات اقتصادية وخدمية فيما أغلقت مطارات الجنوب ولاتزال كل مدنه وقراه تعاني من أزمة الوقود والسيولة النقدية وغير ذلك فتبعية هذه المناطق لحكومة الوفاق إدارياً رغم سيطرة الجيش عليها أمنياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية