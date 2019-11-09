أمريكا تجمع ليبيين لمناقشة الأطر الدستورية وتجدد دعمها للحل السياسي

جدد نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا جوشوا هاريس، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لإنهاء فوري للقتال الحالي، وإعادة تأسيس العملية السياسية للأمم المتحدة، مشددا على أن ذلك سيوفر مستقبلا امنا ومزدهرا لجميع الليبيين.

وقالت السفارة الأمريكية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن هاريس شارك في مائدة مستديرة جمعت خبراء قانونيين ودستوريين ليبيين في الخامس من نوفمبر، للنظر في الخيارات الممكنة لإيجاد إطار دستوري في ليبيا، موضحة أن الدائرة كانت بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنظيم رابطة المحامين الأمريكية .

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