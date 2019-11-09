هذا ما قالته تعليم الوفاق بشأن تنسيب الطلاب للجامعات

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق محمد أبوبكر أن أبواب التسجيل في الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا ستفتح قريبا أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

وقال أبو بكر بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليمإن وزارة التعليم وضعت آلية لتسجيل كافة طلاب مرحلتي التعليم العام والفني للدور الاول والثاني في الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا، حيث قدرت السعات الاستيعابية لكل منها وأتاحت التسجيل في نصف سعاتها الاستيعابية لخرجي الدور الاول، وتركت النصف الثاني لتطرحه لخرجي الدور الثاني بناء علي النسبة التي تحصل عليها كل طالب.

وأضاف أن نتائج ونسب الشهادة الثانوية للدور الثاني مقنعة ومناسبة جدا هذا العام،مضيفاأن أي طالب يري أنه قد ظلم في رصد بعض درجاته أو تقييمها يحق له مراجعة ورقة أجابته ومن واجب الوزارة أن تعرض عليه نتائجه، ويطلع عليها ويعاد تصحيحها وتقييمها من جديد إذا تطلب الوضع ذلك ، وبين أن الوزراة وبشكل دوري ومستمر تنشر وبكل شفافية أوراق إجابات الطلبة.

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