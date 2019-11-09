مستشفى الحروق يستقبل 23 مصابا جراء الألعاب النارية

أعلنت مستشفى جراحـــة الحروق والتجميل بطرابلسأنها استقبلت ليلة أمس 23 حالة حروق وجروح جراء الألعاب النارية.

وبينمكتب الاعلام والتوثيق بمستشفى جراحة الحروق والتجميل أن حالات المصابين تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطةمنها حالةبتر جزئي للسبابة والابهام باليد اليمني وحالتين لاطراف الاصابع وحالة حروق بنسبة32%لطفل لم يتجاوز 3سنوات تم ايوائه بقسم العناية الفائقة.

وأشارت المستشفى إلى تراجع نسبة الإصابات جراء استخدام الألعاب النارية في ذكرى المولد النبوي مقارنة بالسنوات الماضية 2014 – 2015 – 2016.

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