بلدية سرت: المدينة خالية من مرض اللشمانيا

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني مع عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت منسق البرنامج الوطني لمكافحة مرض اللشمانيا بمنطقة سرت.

وبين مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل أن اللقاء كان مناسبا لبحث ملف مرض اللشمانيا بالمنطقة وكيفية علاجه ومكافحة المرض وخاصة بعد أن تم توفير الادوية الخاصة بمرض اللشمانياموضحاأن مدينة سرت تخلو تماما من هذا المرض.

وجرى خلال اللقاء متابعة التجهيزات للمؤتمر العلمي الليبي الرابع حول مكافحة العدوى الذى تحتضنه مدينة سرت في شهر ديسمبر المقبل بالإضافة إلى متابعة البرامج العلمية حول مرض اللشمانيا.

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