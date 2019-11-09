نائب رئيس البعثة الأمريكية يؤكد دعم بلاده لوضع حدّ للقتال في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد نائب رئيس البعثة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس، على دعم بلاده لوضع حدّ فوري للقتال الدائر في ليبيا، وإعادة تأسيس العملية السياسية للأمم المتحدة بما من شأنه أن يوفّر مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا لجميع الليبيين.

وجاءت تصريحات هاريس خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية المحامين الأمريكية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة خبراء ليبيين في مجال القانون والدستور للنظر في الخيارات الممكنة لإيجاد إطار دستوري في المستقبل في ليبيا، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا أمس الجمعة.

وكان السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب رئيس البعثة جوشوا هاريس، قد التقيا الخميس الماضي برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لمناقشة أهمية إشراك جميع الأطراف في الجهود المبذولة للعودة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وتعيش الأزمة السياسية الليبية خلال هذه الفترة جمودا حادا بعد انسداد جميع السبل والطرق المؤدية إلى إيجاد حلول للأزمة، في ظل استمرار المعارك المسلحة بمحيط العاصمة طرابلس بين القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني من جهة، وقوات تابعة لحكومة الوفاق.

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