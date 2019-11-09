شركة الخليج العربي للنفط ترفع القدرة الإنتاجية بحقل النافورة الى 3801 برميل في اليوم

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وضمن خطتها لزيادة معدلات الانتاج وتنفيذاً لبرنامج العمل المستهدف ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة عن قيام شركة الخليج العربي للنفط بتنفيذ عملية تنشيط للبئر Y-01 بحقل النافورة غير المشترك وهو من ضمن الآبار المستهدفة لزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة.

الوطنية للنفط أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن عملية تنشيط البئر أدت لإرتفاع انتاج هذا البئر من 200 برميل في اليوم الى معدل الانتاج الحالي الى 3801 برميل في اليوم أي بزيادة قدرها 3601 برميل في اليوم.

وتقدم مصطفى صنع الله رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة بالشكر والتقدير لمحمد بن شتوان رئيس مجلس الادارة وزملائه على متابعتهم المستمرة لهذا العمل وحثهم المستمر لتنفيذ هذا البرنامج حسب الجدول الزمني المعد لذلك. كما يتقدم بالشكر والتقدير للإدارات المختصة بالمؤسسة وشركة الخليج على ما يقدمونه من جهد لزيادة القدرة الإنتاجية للمكامن النفطية وبما يتماشى مع اللوائح النفطية المنظمة لذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية