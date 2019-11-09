اختطاف رئيس جامعة الزيتونة بترهونة ومسجلها العام بطريق سرت الجفرة

أخبار ليبيا 24

أكدت جامعة الزيتونة بمدينة ترهونة، اختطاف رئيس الجامعة عبد الفتاح المالطي وزميله المسجل العام للجامعة أحمد مسعود، الخميس الماضي في طريق سرت الجفرة.

وقالت الجامعة على صفحتها في “فيسبوك” أمس الجمعة، إن الشخصين اختطفا في طريق سرت الجفرة، وهما في طريقهما إلى المنطقة الشرقية في زيارة عمل لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، متهمة كتائب مصراتة بارتكابها هذه العملية.

وطالبت الجامعة، وزارة التعليم والحكومة المؤقتة بضرورة التدخل العاجل من أجل إطلاق سراحهما، وتحملهما المسؤولية عن أي انتهاكات قد يتعرضان لها هذين الشخصين كونهما يمثلان مؤسسة تعليمية عليا تتبع الحكومة المؤقتة، على حد قولها.

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