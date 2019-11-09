السفارة الأمريكية: ندعم وضع حد فوري للقتال الدائر في ليبيا

ليبيا – أكد نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة إلى ليبيا جوشوا هاريس على دعم بلاده لوضع حدّ فوري للقتال الدائر وإعادة تأسيس العملية السياسية للأمم المتحدة بما من شأنه أن يوفّر مستقبل آمن ومزدهر لجميع الليبيين.

جاء ذلك وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للسفارة خلال إنضمامه بتاريخ 5 نوفمبر إلى مائدة مستديرة نظمتها جمعية المحامين الأمريكية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وضم اللقاء خبراء ليبيين في مجال القانون والدستور للنظر في الخيارات الممكنة لإيجاد إطار دستوري في المستقبل في ليبيا.

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