آكي: توقعات بصدور أوامر اعتقال دولية بحق متورطين في انتهاكات ضد المهاجرين بليبيا

أخبار ليبيا 24

جمعت المحكمة الجنائية الدولية، أدلة من مراكز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا بشأن تهم تتعلق بالإتجار بالبشر وارتكاب جرائم تعذيب وعنف، وفق ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

ونقلت آكي عن صحيفة “أفينيري” لسان حال الأساقفة الكاثوليك في إيطاليا، قولها إن “أوامر اعتقال جديدة جاهزة بحق مسؤولين ليبيين متورطين أيضًا في عمليات إتجار بالبشر على وشك الإحالة إلى محكمة لاهاي الجنائية، وهي الآن في المراحل الأخيرة من تحقيق متكامل، والذي سيضع للمرة الأولى قادة ميليشيات أمام القضاء الدولي”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من شأن جبل الأدلة التي جُمعت في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية أن تكون لها تداعيات خطيرة على طرابلس وعلى الحكومات التي تغذي النظام بأكمله، حيث تتداخل المصالح السياسية والجنائية، حسب قولها.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قدمت الأربعاء الماضي تقريرا أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، معربة عن قلقها حيال ارتفاع وتيرة العنف هناك، مشيرة إلى تقارير تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى المدنيين، وتشريد آلاف الأشخاص داخليا، وزيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء البلاد.

وبشأن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا، قالت بنسودا إن مكتبها قد تبنى نهجا ذا شقين يهدف إلى سد فجوة الإفلات من العقاب، معلنة أن فريقها يعمل على جمع وتحليل الأدلة الوثائقية والرقمية والشهادات المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة في مراكز الاحتجاز”، بحسب ما نقل عنها مكتب الأمم المتحدة الإعلامي.

ويقيّم مكتب المدعية العامة حاليا مدى جدوى رفع القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالمهاجرين في ليبيا بناء على هذه العملية المبنية على الأدلة، وفقا لوكالة (آكي).

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