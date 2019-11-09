معدّات جديدة ستدعم استقرار شبكة الكهرباء

استخرجت الشركة العامة للكهرباء مجموعة حاويات تحتوي على معدات تخص الشركة كانت عالقة داخل الحظيرة الجمركية في بنغازي منذ عام 2010 لعدم استكمال إجراءتها من قبل الشركة المُورّدة.

وأنهت الشركة العامة إجراءات استخراج هذه الحاويات بالتعاون مع مصلحة الجمارك بعد أن تم شراء الحاويات بموجب مقترح قانوني يقضي ببيعها للشركة العامه للكهرباء كونها المالك الأصلي.

ومن المُتوقع أن تدعم هذه الشحنة استقرار الشبكة العامة للكهرباء الفترة القادمة، خاصة مع ارتفاع الضغط عليها فترة انخفاض درجات الحرارة.

ولم تُعلن الشركة العامة للكهرباء حتى الآن عن نوعية المعدات المُخزّنة داخل الحاويات ولا كميتها.

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